Смачиваем тампон и протираем подмышки: запах пота исчезает тут же, и никакой дезодорант больше не нужен

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто решил отказаться от дезодоранта в уходе за собой.

Лето прошло, потеть мы стали меньше, а значит, самое время для тех, кто давно планировал отказаться от дезодорантов и антиперспирантов, сделать это.

Тем более, что средств, которые способны заменить их, немало. Например, перекись водорода. Благодаря своему обеззараживающему действию, перекись препятствует размножению бактерий, которые и являются причиной плохого запаха из-под мышек.

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Ватный тампон нужно смочить в перекиси, протереть подмышки и любую другую зону, откуда выделяется пот. Оставить до полного высыхания. Если кожа чувствительная, разбавьте перекись водой.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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