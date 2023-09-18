Смачиваем тампон и протираем подмышки: запах пота исчезает тут же, и никакой дезодорант больше не нужен

Лето прошло, потеть мы стали меньше, а значит, самое время для тех, кто давно планировал отказаться от дезодорантов и антиперспирантов, сделать это.

Тем более, что средств, которые способны заменить их, немало. Например, перекись водорода. Благодаря своему обеззараживающему действию, перекись препятствует размножению бактерий, которые и являются причиной плохого запаха из-под мышек.

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