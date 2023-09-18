Смачиваем тампон и протираем подмышки: запах пота исчезает тут же, и никакой дезодорант больше не нужен

Лето прошло, потеть мы стали меньше, а значит, самое время для тех, кто давно планировал отказаться от дезодорантов и антиперспирантов, сделать это.
Тем более, что средств, которые способны заменить их, немало. Например, перекись водорода. Благодаря своему обеззараживающему действию, перекись препятствует размножению бактерий, которые и являются причиной плохого запаха из-под мышек.
Ватный тампон нужно смочить в перекиси, протереть подмышки и любую другую зону, откуда выделяется пот. Оставить до полного высыхания. Если кожа чувствительная, разбавьте перекись водой.
По материалам apteka24-podolsk.ru