Убираем гладиолусы на зимовку: как узнать, когда пора выкапывать луковицы — главный признак

К большому сожалению многих садоводов, гладиолусы относятся к теплолюбивым растениям. Поэтому осенью их нужно извлекать из земли. Но делать это следует с умом.

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Если луковицы выкопать раньше срока, есть вероятность, что в новом сезоне не будет цветочных почек. А если припоздниться, то растения могут погибнуть от морозов.

Чтобы выбрать удачное время, необходимо ориентироваться на состояние надземной части гладиолусов.

Главный признак того, что луковицы созрели: побеги цветка полностью пожелтели и имеют безжизненный вид. В иных случаях с выкопкой стоит повременить.

Помимо этого, можно прибегнуть к нехитрым расчетам. Как показывает практика, гладиолусы можно выкапывать через 30-45 дней после завершения периода цветения.

Источник: издание belnovosti.by