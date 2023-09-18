Мужской вариант: почистили запущенную сковородку раствором из клея — нагар стек сам

Даже самую запущенную сковородку или кастрюлю можно очистить от нагара легким способом. И сделать это просто, важно лишь соблюсти пропорции.

Разведите в пяти литрах воды пять банок канцелярского клея (по 65 мл каждый). Этот ингредиент способен разъедать довольно въедливые пятна грязи копоти.

Поставьте раствор на плиту и начинайте нагревать. Как только вода закипит — погружайте туда грязную посуду. Накройте крышкой и подержите на огне один час.

Затем вытаскивайте из раствора сковороду или кастрюлю — вы увидите, что нагар почти слез сам. А если потереть губкой для мыть посуды, то вы уберете остатки грязи.

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