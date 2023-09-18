Всегда усиливаем порошок уксусом: отстирывает как дорогой, а покупаем за копейки

Если вы не имеете возможности или желания тратить деньги на дорогие порошки, то покупайте самые дешевые!

Их легко можно усилить при помощи самых дешевых ингредиентов, которые есть у каждого в шкафчике.

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Возьмем немного стирального порошка, зальем примерно наполовину перекисью водорода. После чего добавим небольшое количество уксуса.

Этот очень мощный состав для стирки справится с любыми видами загрязнений, превратит ваши вещи в чистейшие!

Источник: Life.ru