Всегда усиливаем порошок уксусом: отстирывает как дорогой, а покупаем за копейки

Если вы не имеете возможности или желания тратить деньги на дорогие порошки, то покупайте самые дешевые!
Их легко можно усилить при помощи самых дешевых ингредиентов, которые есть у каждого в шкафчике.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Возьмем немного стирального порошка, зальем примерно наполовину перекисью водорода. После чего добавим небольшое количество уксуса.
Этот очень мощный состав для стирки справится с любыми видами загрязнений, превратит ваши вещи в чистейшие!
Источник: Life.ru