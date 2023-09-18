Всегда усиливаем порошок уксусом: отстирывает как дорогой, а покупаем за копейки

Стирка. Фото: соцсети

Вы будете в восторге от вещей на выходе.

Если вы не имеете возможности или желания тратить деньги на дорогие порошки, то покупайте самые дешевые!

Их легко можно усилить при помощи самых дешевых ингредиентов, которые есть у каждого в шкафчике.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Возьмем немного стирального порошка, зальем примерно наполовину перекисью водорода. После чего добавим небольшое количество уксуса. 

Этот очень мощный состав для стирки справится с любыми видами загрязнений, превратит ваши вещи в чистейшие!

Источник: Life.ru

Читайте также