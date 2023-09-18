В восторге от этой шипучки из соды: сносит черный нагар со сковородок махом — нанесли и смыли

Черный нагар на сковородах и кастрюлях можно удалить простым домашним составом с перекисью водорода и содой. Эти средства вызывают пенную реакцию, которая выбивает наслоения и оставляет посуду чистейшей.

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Берем 2 столовые ложки средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ложку соды, 2 ложки перекиси водорода, смешиваем. Наблюдаем за пенной реакцией.

Наносим состав на загрязненную посуду и оставляем пропитывать минут на 30. Далее металлической губкой снимаем нагар. Это будет несложно!

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».