Перекись плюс сода — лучше средства для стирки не пробовали: вещи чистейшие, пятен нет

Обязательно попробуйте постирать вещи с перекисью и содой. Волшебное сочетание выбивает из ткани загрязнения любого характера, работая ничуть не хуже дорогой бытовой химии.

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Отмеряем три столовых ложки перекиси водорода, один стакан пищевой соды и одну чайную ложку любого моющего средства для посуды.

Вливаем состав в теплую воду, замачиваем в ней вещи, которые нужно постирать. Спустя два часа простирываем белье в этой же воде. Или просто бросаем в стиральную машинку.

Вы не узнаете белье на выходе, оно будет таким, будто вы его только что приобрели!

Источник: belnovosti