Волшебный эликсир для смородины: льем под куст до 10 октября — летом ветки усыпаны крупными ягодами

Любите смородину? Тогда не ленитесь. Обязательно подкормите кустарник осенью, иначе следующим летом останетесь без урожая.

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Есть несколько причин внести удобрения именно сейчас. Во-первых, культура сможет заложить большее количество почек на новый сезон. Во-вторых, ягоды будут более крупными и сладкими. И, наконец, если подпитать кусты осенью, они без проблем перенесут зимние морозы.

Чтобы смешать эффективное удобрение, нужно взять 15 граммов сульфата калия и 30 граммов суперфосфата. Гранулы следует растворить в ведре чистой воды и использовать этот состав для полива посадок.

Подкормку нужно дать в конце сентября или в начале октября. Важно: перед внесением раствора необходимо увлажнить почву обычной водой, иначе можно обжечь корни растений.

Если все сделать правильно, смородина удивит вас обильным плодоношением. После такой подпитки кусты будут усыпаны крупными сладкими ягодами.

Источник: flowergarden.pro