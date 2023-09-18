Решающее время: взлетит ли доллар до 100 рублей через два дня

Рубль на биржевых торгах в этот понедельник, 18 сентября, умеренно слабеет по отношению к доллару и евро.

Курс доллара, по данным на 10:28 московского времени, растет на 35 копеек, до 97,16 рубля, юаня — на 6 копеек, до 13,32 рубля, евро — на 63 копейки, до 103,58 рубля.

Финансовые аналитики считают, что ближайшие два дня решат судьбу рубля — станет понятно, будет рубль укрепляться или же курс упадет до ста рублей за доллар.

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