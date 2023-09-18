Метод стирки «две ложки соли» выводит самые сложные пятна, вещи чистейшие: эффективно и дешево

Соль добавляли в стирку опытные хозяйки во времена СССР, потом этот метод забыли. А зря!

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Соль отлично воздействует на ткань, делая процесс максимально эффективным. Она размягчает загрязнения, устраняет пятна, делает материал податливым для воздействия порошка. Поэтому можете покупать более дешевые средства для стирки.

Бросьте в таз с теплой водой 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку разрыхлителя. Растворите, погрузите в этот состав белье на пару часов. Потом отожмите и постирайте в машинке.

На выходе вещи будут идеально простиранными, даже старые пятна уйдут, исчезнут посторонние оттенки вроде желтизны и серости.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».