Муравьев как ветром сдует: рассыпали порошок — через два дня вредители разбежались

Муравьи постоянно атакуют дачи, доставляя неудобства садоводам. С ними борются, но далеко не все средства эффективны, да и в цене для многих — неподъемные.

Опытные огородники пользуются проверенным старинным методом. И речь идет о препарате «Карбофос». Он продается везде, даже в хозяйственных магазинах.

Отрава убивает не только муравьев, но и их личинок. Достаточно рассыпать порошок в местах скопления насекомых — вредителей как ветром сдует.

Средство помогает избавиться от муравьев даже под дачными дорожками — в их самых любимых местах.

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