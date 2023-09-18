Всего одна ложка волшебного эликсира на ведро воды — почва продезинфицируется и станет воздушной

После сбора урожая почву надо обязательно продезинфицировать от различных вредителей и болезней. И для этого есть проверенное годами средство, которое справляется с задачей мгновенно.

Если внести волшебный эликсир — каменистая земля размякнет, станет воздушной и плодородной для будущего сезона. Кроме того, почва напитается полезными веществами, которые из нее высосали растения летом.

Разведите в 10 литрах теплой воды одну столовую ложку медного купороса. Это антисептик, помогает убить болезни. Далее добавляем три столовые ложки фитоспорина и три чайные ложки йода.

Не обойтись и без куркумы. Приправа помогает избавиться от вредителей. Добавьте в раствор одну столовую ложку.

Готовое удобрение перелейте в лейку и обработайте землю.

Источник: дзен-канал «Садово-цветочный Елены Николаевой».

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