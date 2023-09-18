Какой знак сменит работу и перезапустит судьбу: начнется счастливая жизнь в достатке

До 24 сентября Тельцы могут прийти к выводу, что жизнь пора менять. Прежний уровень заработка и условия работы их больше не устраивают.
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Чтобы найти достойное рабочее место, придется немало постараться, но игра стоит свеч. На новом месте таланты и работоспособность Тельцов будут оценены действительно достойно.
Эти люди будут получать хорошие деньги и забудут про экономию и нужду. Им станут доступны покупки, о которых они и мечтать не смели.
Источник: rsute.ru