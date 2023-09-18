Бросаем белые вещи в пакет и в нем стираем: на выходе идеально чистые без лишних трат

Чтобы не разделять машинную стирку на процессы с белым и цветным бельем, их можно разделить прямо внутри автомата.

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Сделать это можно при помощи пакета. Положите в него, к примеру, белое белье, предварительно намочив его в мыльной воде со средством для данного типа белья. Плотно завяжите.

Цветные вещи бросьте просто в стиралку и насыпьте в отсек для порошка необходимое средство.

Запустите стирку. По окончании достаньте вещи из пакета и прополаскайте отдельно в чистой воде.

Источник: дзен-канал TECHNOTION