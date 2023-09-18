Секретный рецепт «зелья» для перцев - внесли три элемента питания, плоды собираем мешками

Перцы завалят вас урожаем, если на начальной стадии развития растение подкормить азотом. Кто-то использует мочевину, травяные настои, куриный помет, кто-то еще какие-то подкормки. Но все они могут не дать желаемого результата, так как тут существует хитрость.

Азот давать надо, но в сбалансированной форме, чтобы обеспечить перцы сразу тремя элементами питания. В итоге урожая станет больше, за сезон вы сможете снять плоды до трех раз.

Сначала подкормите растения монофосфатом калия, а спустя неделю внесите магниевую селитру, согласно инструкции.

В нем содержится 11% азота, чего достаточно перцу для наращивания плодов. Магний также необходим, чтобы плоды не скручивались. В данной подкормке также есть оксид кальция, без которого перцы не выдержат перепады температур.

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