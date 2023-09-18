Перемахнет за 100 рублей: как будет вести себя доллар до конца сентября, скачки неизбежны

Этим утром, 18 сентября, рубль на открытии торгов на Московской валютной бирже начал умеренно дешеветь к евро и доллару.

По данным на семь утра, курс доллара рос на 15 копеек — до 96,96 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,28 рубля, евро — на 50 копеек — до 103,43 рубля.

Финансовые аналитики не исключают, что на этой неделе доллар может подобраться к 100 рублям и даже перемахнет через этот рубеж.

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