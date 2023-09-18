Перемахнет за 100 рублей: как будет вести себя доллар до конца сентября, скачки неизбежны

Этим утром, 18 сентября, рубль на открытии торгов на Московской валютной бирже начал умеренно дешеветь к евро и доллару.
По данным на семь утра, курс доллара рос на 15 копеек — до 96,96 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,28 рубля, евро — на 50 копеек — до 103,43 рубля.
Финансовые аналитики не исключают, что на этой неделе доллар может подобраться к 100 рублям и даже перемахнет через этот рубеж.
«Наблюдаем за поведением курса около уровня 98,5 рублей за доллар. Если цена останется ниже, то тогда ожидаем колебания в диапазоне 92,55 — 98,5 рублей. Если превысит, то между уровней 98,5 — 101 рубль. Евро серьезно просел к доллару США после последнего заседания ЕЦБ по ставкам. В паре евро/рубль на следующую неделю выделяю диапазон 101 и 105 рублей», — отмечал в конце прошлой недели финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru