Без отравы! Самый добрый способ избавиться от мышей осенью

С приближением холодов мыши и крысы так и норовят найти себе теплое местечко на вашей даче или в сарае. И поздней осенью бороться с ними надо, так как они могут чрезмерно испортить ваше имущество.

Грызунов привлекают остатки плодов на грядках. Особенно, ягоды и фрукты, которые уже начали подгнивать. Не поленитесь, уберите все это с огорода.

Также если рядом с участком плодоносят дикороссы - тоже избавьтесь от них. Тогда грызунам не будет смысла задерживаться на вашей даче, там есть им будет нечего.

Вам даже не надо будет травить отравами и ядами мышей, они сами уйдут к соседям в поисках еды.

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