Отстирываем все вещи методом «три ложки»: соль все пятна растворяет без вреда для ткани

Замачивание в солевом растворе с разрыхлителем отлично готовит вещи к стирке в машинке или на руках.

Такой раствор растворяет загрязнения, пятна, делает ткань мягче и приятнее на ощупь. После такого замачивания порошок сработает безоговорочно!

Вы можете смело переходить на более дешевые средства для стирки или уменьшать их количество.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

2 столовые ложки с горкой соли и 1 столовую ложку разрыхлителя теста растворяем в теплой воде.

Замачиваем в этом составе вещи, а через два часа бросаем их в стиральную машинку, включив необходимый режим. Также в барабан можно насыпать несколько ложек соли для усиления эффекта.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».