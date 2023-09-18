Отмыли весь дом копеечной таблеткой: грязь, налет, липкий слой — все махом отходит

Немногие хозяйки знают, что таблетки для посудомоечной машины отлично отмывают далеко не только посуду.

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Растворив одну таблетку в тазу с теплой водой, вы сможете вымыть по сути любые поверхности в доме. Такой раствор отлично уберет белый налет на сантехнике.

Он хорошо растворяет жирный липкий слой на кухонных шкафах и фартуках. Великолепно отмывает стекла, окна, зеркала, не оставляя разводов.

Справляется в два счета с грязным полом и пылью на полках. Да и кошачьи лотки от него начинают благоухать!

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».