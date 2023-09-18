101 рубль — уровень доллара предопределен: толпы у касс не зря стоят

Центральный Банк России на днях вновь поднял ключевую ставку, теперь она составляет 13%. Это тут же отразилось на курсах иностранных валют.

На последних торгах Мосбиржи курс доллара снизился на 43 копеек, дойдя до 96,91 рубля, евро — на 39 копеек, показав 103,43 рубля.

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Аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что россиянам нужно обратить внимание на поведение доллара в районе 98,5 рубля, дабы оценить перспективы его роста.

Если цена доллара будет меньше, то тогда стоит ожидать колебания в диапазоне 92,55–98,5 рубля. Если превысит, то между уровней 98,5–101 рубль.

Возможно, россияне уже сейчас поспешили в кассы для обмена валюты, столпившись. Однако делать это преждевременно.

Источник: 1prime.ru