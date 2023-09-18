Жирный налет на кухне отмываем двумя ложками уксуса: липкие наслоения растворяются сами

Чтобы избавиться с легкостью от жирного налета на кухне, не стоит покупать дорогие средства.
Возьмите буквально то, что есть у каждого в шкафчике, и расстаньтесь с липкостью и грязью навсегда.
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Отмерьте 3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, пару капель жидкости для мытья посуды, смешайте.
Губкой нанесите состав на загрязненные поверхности и смойте. Если наслоения большие, оставьте моющий состав для пропитывания на 15 минут, потом промойте водой. Все отойдет в два счета!
Источник: Telegram-канал «Горничная».