Жирный налет на кухне отмываем двумя ложками уксуса: липкие наслоения растворяются сами

Чтобы избавиться с легкостью от жирного налета на кухне, не стоит покупать дорогие средства.

Возьмите буквально то, что есть у каждого в шкафчике, и расстаньтесь с липкостью и грязью навсегда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Отмерьте 3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, пару капель жидкости для мытья посуды, смешайте.

Губкой нанесите состав на загрязненные поверхности и смойте. Если наслоения большие, оставьте моющий состав для пропитывания на 15 минут, потом промойте водой. Все отойдет в два счета!

Источник: Telegram-канал «Горничная».