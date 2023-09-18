Что будет осенью с курсом доллара после нового решения Центробанка: комментарий финансиста

Осеннее заседание Центробанка РФ 15 сентября привело к тому, что ключевая ставка была пересмотрена. В итоге ее размер отныне составляет 13%. Многие эксперты предвосхищали подобный сценарий.

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Однако, по мнению финансового аналитика Сергея Дроздова, такое решение не приведет к ощутимым результатам. Курс валюты продолжает расти, рубль ослабляется. То есть, достичь цели не получится.

«Без дополнительных мер оно не приведет к такому результату. Тому есть яркий пример - Турция. Там ставку подняли высоко, а лира упала в разы. Нужно смотреть и на состояние экономики в целом», - считает эксперт.

Дроздов считает, что курс доллара будет «качаться» от нижней психологической планки до верхней. И разбег довольно велик.

«Верхняя планка 121,75 рубля за доллар, а нижняя 92,4. Без новых вводных со стороны Минфина и ЦБ будем жить плюс-минус в этой парадигме», - объяснил эксперт.

По материалам сайта mk.ru