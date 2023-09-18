Раньше эти травы с огорода выдергивали, а зря: большая ошибка - избавляться от этих сорняков, и вот почему

Добросовестные садоводы всегда пристально следят за чистотой своего огорода, не давая ни единого шанса сорнякам. У них не пройдет ни хмель, ни даже одуванчик – знают, как с этими трудными случаями справляться.

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Между тем, не все сорняки, оказывается, к беде. Есть травы, которые, наоборот, способны помочь дачнику в борьбе за урожай. И их лучше бы оставить на месте, чем отправить на мусорку. Речь идет о трех важных растениях – полыни, полевой мяте и пижме. И вот почему

Полынь, пижма и полевая мята за счет своего аромата губительны для вредных насекомых и даже грызунов. Они отпугивают одним своим присутствием. Поэтому мудрые и хозяйственные люди с участка ее не выдворяют. К тому же, мяту смело можно употреблять в пищу, а пижма – эстетичное и привлекательное растение.

По материалам сайта Belnovosti