Уже утром обувь будет сухая, а вонь исчезнет: каков секрет, а главное ни копейки специально не потратили!

Наступила осень, и все переобулись в демисезонную обувь, которую не так просто просушивать после сентябрьского ненастья. Но есть лайфхак, как убрать влагу из ботинок на раз вместе с запашком. Причем ради этого не надо бежать в магазин и специально тратить деньги.

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Помимо газет (которые сегодня мало кто выписывает), можно использовать обычную пищевую соду. Она есть на каждой кухне, и вечером после рабочего дня достать ее не составит труда.

Насыпьте соды в обычные хлопковые носки и поместите их в обувь на ночь. Гидрокарбонат натрия обладает абсорбирующими свойствами, а также впитывает запахи. Влага и запашок, который появляется в процессе дневной носки в паре, очень быстро устраняются.

По материалам сайта Belnovosti