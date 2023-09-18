Варим компот на зиму: сколько надо взять яблок на 3 литра - с точностью до граммов

Стартовал сезон закрутки компотов. Чудесное время – плоды еще вчера висели на ветках, а сегодня красуются в банке, обещая вкуснющий напиток долгими зимними вечерами. Варить сладкие компоты из яблок легко, но не все хозяюшки знают точно, какое количество фруктов нужно брать.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

При варке нужны всего-то вода, сахар и собственно яблоки. И если с первыми двумя вопросов обычно не возникает, то объем фруктов всегда вызывает сомнения.

Между тем, опытные хозяйки советуют ориентироваться на расход 300 гр на 3 литра воды. А саха добавляют каждый на свой вкус.

По материалам сайта Belnovosti