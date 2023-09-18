Малину собираем ведрами после такой осенней подготовки: секреты ухода за ягодой в сентябре

По осени малине требуется пристальное внимание и забота, и дачники спешат провести необходимые работы до первых заморозков. Чтобы ягода не погибла.

Первое и главное для кустарника – это обрезка. Удаляют побеги, которые истощают растение, но плодов не дают. Также убирают старые и больные ветки, чтобы силы на них малине не тратила, а сосредоточилась на здоровых.

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Важно обрезать малину в конце сентября. И делать это надо правильно. Старые побеги убирают под самый корень, верхушки других веток обрезают на 15 см, обмеряют расстояние между кустами в 60 см, если не хватает – прореживают. Если зимы в регионе холодные и морозные – ветки подвязывают, приклоняя к земле. А от листвы избавляются, так как в ней могут обосноваться на зимовку вредители.

Малинник заграждают для снега, чтобы он защищал кусты от сквозняка, и мульчируют навозом на 10 см. Если все сделать вовремя и правильно, ягода перезимует благополучно и одарит урожаем.

По материалам сайта Belnovosti