Чем обогатить клубнику в сентябре, чтобы завалила урожаем следующим летом: хитрый способ – успеть до конца месяца

Не все дачники делают по осени подкормки на участке, а зря. Упуская этот этап удобрения, садоводы лишают себя шанса на богатый урожай в будущем сезоне.

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Например, клубника благодарно откликнется на сентябрьский прикорм. Если все сделать правильно и вовремя, то успех будет гарантированный.

Перед зимовкой ягоду укрывают, чтобы не подмерзла. И лучше всего использовать хвойный лапник, так как в нем не заводятся мыши, а сами иголки не преют.

Перед этим клубнику удобряют суперфосфатом и сульфатом калия. Эти микроэлементы особенно нужны ягоде по осени. Первый ингредиент просто рассыпают по 1 ч.ложке на куст, а второй – разводят 1 ст.ложку на 10 литров воды. Растение получит подкрепление на долгие месяцы, а следующим летом отблагодарит изобильным цветением и плодоношением.