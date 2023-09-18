Гортензия счастливо перезимует, если следовать совету мудрых дачников: пышнее растения следующим летом не встретите

Осенью садоводы не просто пожинают плоды своего усердного летнего труда, но и готовятся к следующему дачному сезону. Уборка грядок, высадка озимых и пополнение посадок новыми растениями и ягодами – работы невпроворот.

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Решения требует и вопрос зимовки. Садоводы стремятся как можно внимательнее отнестись к этому вопросу, ведь морозы могут погубить незащищенные растения.

Гортензию опытные дачники защищают мульчей, поскольку даже если вершки померзнут, а корешки останутся в тепле, то цветок сможет восстановиться по весне, в этом его суперсила.

Так что для сохранения корневой системы нужно укрыть околоствольную область 15-сантиметровым слоем мульчи. Идеально подойдет сосновый или еловый опал, торфяная крошка, старый перегной или солома, которую предварительно необходимо измельчить.

По материалам сайта Belnovosti