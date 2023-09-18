Из-за чего рассол у соленых огурцов в банке помутнел: расстройству нет предела

Каждая хозяйка расстроится, когда увидит, что рассол в банках заготовленных на зиму огурцов вдруг помутнел. Между тем, такое происходит крайне часто. И следует знать врага в лицо, то есть понимать, по каким причинам такое случается, чтобы впредь не сталкиваться с проблемой.

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Как правильно, случается помутнение после того, как в процессе приготовления хозяйка не следовала рецепту. То есть использовала ингредиенты «на глаз», варьировала объем, время. Видоизменять рецепт ни в коем случае нельзя, это чревато.

Также возможны ошибки в стерилизации. Плохо обработали тару – получили мутный рассол и вздутые банки.

Еще одна причина – подпорченные огурцы, некачественная или недокипяченая вода. Надо внимательно отнестись к выбору всех ингредиентов, даже жидких.

По материалам сайта Belnovosti