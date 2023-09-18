Из шкафа с одеждой и бельем дурно попахивает: вот что надо сделать, чтобы победить затхлость

Нередко случается так, что в шкафу с одеждой и постельным бельем начинает исходить затхлый запах. Причем, это удивляет по-настоящему, если на полках хранятся выстиранные свежие вещи. Пока одни хозяйки в отчаянии бьются над разгадкой, другие пробуют все новые средства.

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Причем, бежать в магазине не обязательно. Опытные люди решают проблему при помощи натуральных средств.

Для начала от запаха избавляются. Для этого берут измельченные таблетки активированного угля и пищевую соду. Их смешивают в низкой миске и раскладывают в самом низу шкафа.

А затем ароматизируют хвойными иголочками и веточками, смешивая их в тканевом мешочке с высушенными апельсинами, гвоздикой и порошком корицы.

По материалам сайта Belnovosti