Просто опрысните розы этим копеечным средством в сентябре: окрепнут и перенесут любую зиму без проблем

Сентябрь - самое время готовить розы к предстоящей зиме. И пусть за окном аномально теплые дни, забывать о том, что холода вот-вот нагрянут нельзя.
Существует масса способов подготовить розы к зиме. Это не только укрытие, чтобы цветы не подмерзли в холода, но и особая обработка роз.
Копеечное средство поможет розам перезимовать без особых проблем.
Речь о борной кислоте. Опрыскивание ею укрепляет побеги розы перед зимой. Лучше всего такое опрыскивание борной кислотой проводить, когда с розы еще не облетели листья.
По материалам greenhome.blog