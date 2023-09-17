Просто опрысните розы этим копеечным средством в сентябре: окрепнут и перенесут любую зиму без проблем

Куст желтых роз на даче. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто считает розы лучшим украшением садового участка.

Сентябрь - самое время готовить розы к предстоящей зиме. И пусть за окном аномально теплые дни, забывать о том, что холода вот-вот нагрянут нельзя.

Существует масса способов подготовить розы к зиме. Это не только укрытие, чтобы цветы не подмерзли в холода, но и особая обработка роз.

Копеечное средство поможет розам перезимовать без особых проблем.

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Речь о борной кислоте. Опрыскивание ею укрепляет побеги розы перед зимой. Лучше всего такое опрыскивание борной кислотой проводить, когда с розы еще не облетели листья.

По материалам greenhome.blog

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