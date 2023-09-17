Натираем вещи средством для мытья посуды и отправляем в микроволновку: пятна исчезают за минуту, цвета становятся ярче, как новые

Этот метод отстирывания застарелых пятен рекомендован для кухонных полотенец. Но приводить в порядок таким образом вполне можно и другие вещи.

Состоит он в том, что пятна с вещи выводятся не с помощью кипячения в кастрюле с водой, а в нагреве в микроволновке.

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