Натираем вещи средством для мытья посуды и отправляем в микроволновку: пятна исчезают за минуту, цвета становятся ярче, как новые

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому нужно отстирать кухонные полотенца.

Этот метод отстирывания застарелых пятен рекомендован для кухонных полотенец. Но приводить в порядок таким образом вполне можно и другие вещи.

Состоит он в том, что пятна с вещи выводятся не с помощью кипячения в кастрюле с водой, а в нагреве в микроволновке.

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Вещь нужно намочить и натереть мылом или средством для мытья посуды, затем положить в пакет, который не нужно завязывать.

В этом пакете вещь поместить в микроволновку и включить ее минуты на полторы. Затем прополоскать вещь или же постирать в машинке, как обычно. Пятна исчезнут, краски станут ярче и насыщеннее.

Если результат вас не устроил, манипуляцию нужно повторить.

По материалам remontkit.ru

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