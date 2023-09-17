Натираем вещи средством для мытья посуды и отправляем в микроволновку: пятна исчезают за минуту, цвета становятся ярче, как новые

Этот метод отстирывания застарелых пятен рекомендован для кухонных полотенец. Но приводить в порядок таким образом вполне можно и другие вещи.
Состоит он в том, что пятна с вещи выводятся не с помощью кипячения в кастрюле с водой, а в нагреве в микроволновке.
Вещь нужно намочить и натереть мылом или средством для мытья посуды, затем положить в пакет, который не нужно завязывать.
В этом пакете вещь поместить в микроволновку и включить ее минуты на полторы. Затем прополоскать вещь или же постирать в машинке, как обычно. Пятна исчезнут, краски станут ярче и насыщеннее.
Если результат вас не устроил, манипуляцию нужно повторить.
По материалам remontkit.ru