По возрасту дерева: последняя подкормка для яблони осенью - легко перезимует и даст сладкие как мед плоды

Яблоню надо подкармливать осенью за две недели до серьезных заморозков. Идеальное время - середина сентября, в зависимости от региона.
Также важен возраст дерева. Потому что подкормки будут отличаться. Если яблоне менее пять лет, то угостить ее можно лишь минеральной подкормкой - фосфором и калием.
Вещества помогают деревьям легче перенести морозы и перепады температур, а также сформировать устойчивый иммунитет.
А под более взрослые деревья надо вносить плюс ко всему компост или перегной.
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