Благоухать будут даже самые вонючие туфли: просто капаем в каждую по 3 – 4 капли этого копеечного средства

Маленькая девочка играет с туфлями. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому неловко разуваться в гостях.

Плохой запах от обуви - проблема очень деликатная. Если вы перепробовали уже массу способов уничтожить неприятное амбре, и они не помогли, то этот лайфхак точно для вас.

Избавиться от неприятного запаха помогут эфирные масла - лаванды, цитрусовых, эвкалипта. Они обладают не только приятным ароматом, но и обеззараживающим свойством.

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В каждую туфлю или ботинок нужно капнуть по 3 - 4 капли эфирного масла и оставить на несколько часов. Затем обуваться и не переживать. Неприятного запаха больше не будет!

По материалам yborka.online

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