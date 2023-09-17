Благоухать будут даже самые вонючие туфли: просто капаем в каждую по 3 – 4 капли этого копеечного средства

Плохой запах от обуви - проблема очень деликатная. Если вы перепробовали уже массу способов уничтожить неприятное амбре, и они не помогли, то этот лайфхак точно для вас.

Избавиться от неприятного запаха помогут эфирные масла - лаванды, цитрусовых, эвкалипта. Они обладают не только приятным ароматом, но и обеззараживающим свойством.

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