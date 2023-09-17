Крупноплодные сорта томатов - снизу до верха все в плодах, ведро с 1 куста

Существуют сорта томатов, которые очень крупноплодные и урожайные. Садоводы раскупают семена таких помидоров уже сейчас, заранее, пока они есть на прилавках. Весной, как правило, их уже не найдешь.

Первый сорт - «Японский краб». Фишка этого томата в том, что с каждым годом его урожайность все выше. Вырастают до двух метров, один помидор весит до 600 грамм. И с одного куста можно собрать до 6 кг!

Второй уникальный сорт - «Послеобеденный восторг». Он желто-черно красный. Помидоры не трескаются на кусте, после - долго хранятся дома.

Также садоводы рекомендуют присмотреться к сорту «Советский». Помидоры розовые, мощные, мясистые, сочные. На вкус - шикарные. Подходят как для салатов, так и для засолки.

Кстати, у таких помидоров никогда не бывает «желтых плечиков».

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