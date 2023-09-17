Не 99 и даже не 100 рублей: назван новый курс доллара с 18 сентября

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Аналитики не исключают, что курс доллар вновь начнет расти.

В минувшую пятницу, 15 сентября, Центробанк России поднял ключевую ставку до 13 процентов.

Эта мера призвана поддержать рубль и снизить темпы инфляции. Ожидается, что благодаря этому курс доллара будет расти медленнее.

Аналитики полагают, что на неделе с 18 сентября возможны два варианта развития событий на Московской валютной бирже. По второму, доллар вновь может подняться выше ста рублей.

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«Наблюдаем за поведением курса около уровня 98,5 рублей за доллар. Если цена останется ниже, то тогда ожидаем колебания в диапазоне 92,55 — 98,5 рублей. Если превысит, то между уровней 98,5 — 101 рубль. Евро серьезно просел к доллару США после последнего заседания ЕЦБ по ставкам. В паре евро/рубль на следующую неделю выделяю диапазон 101 и 105 рублей», - считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По материалам 1prime.ru

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