Не 99 и даже не 100 рублей: назван новый курс доллара с 18 сентября

«Наблюдаем за поведением курса около уровня 98,5 рублей за доллар. Если цена останется ниже, то тогда ожидаем колебания в диапазоне 92,55 — 98,5 рублей. Если превысит, то между уровней 98,5 — 101 рубль. Евро серьезно просел к доллару США после последнего заседания ЕЦБ по ставкам. В паре евро/рубль на следующую неделю выделяю диапазон 101 и 105 рублей», - считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.