Не 99 и даже не 100 рублей: назван новый курс доллара с 18 сентября

В минувшую пятницу, 15 сентября, Центробанк России поднял ключевую ставку до 13 процентов.
Эта мера призвана поддержать рубль и снизить темпы инфляции. Ожидается, что благодаря этому курс доллара будет расти медленнее.
Аналитики полагают, что на неделе с 18 сентября возможны два варианта развития событий на Московской валютной бирже. По второму, доллар вновь может подняться выше ста рублей.
«Наблюдаем за поведением курса около уровня 98,5 рублей за доллар. Если цена останется ниже, то тогда ожидаем колебания в диапазоне 92,55 — 98,5 рублей. Если превысит, то между уровней 98,5 — 101 рубль. Евро серьезно просел к доллару США после последнего заседания ЕЦБ по ставкам. В паре евро/рубль на следующую неделю выделяю диапазон 101 и 105 рублей», - считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru