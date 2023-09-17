Антициклон-трансформер принесет в Москву аномальную погоду: такого не было сто лет

Синоптики обещают, что к концу следующей недели в Москве установится аномальная погода, которой не было за последние сто лет.
В столице установится самая настоящая июльская жара. Это в конце сентября!
«Антициклон-трансформер принесет небывалое за столетие тепло, к выходным в московском регионе может потеплеть до 22-27», - цитируют новостные ленты синоптика «Фобоса».
Таким образом, может быть повторен, а то и побит рекорд 99-летней давности, когда в конце сентября температура воздуха поднималась до +25,4.
По материалам РИА Новости