Антициклон-трансформер принесет в Москву аномальную погоду: такого не было 100 лет

Молодые люди у фонтана в жару в Москве. Фото: Global Look Press

К следующим выходным в столице установится небывалая для сентября жара.

Синоптики обещают, что к концу следующей недели в Москве установится аномальная погода, которой не было за последние сто лет.

В столице установится самая настоящая июльская жара. Это в конце сентября!

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«Антициклон-трансформер принесет небывалое за столетие тепло, к выходным в московском регионе может потеплеть до 22-27», - цитируют новостные ленты синоптика «Фобоса».

Таким образом, может быть повторен, а то и побит рекорд 99-летней давности, когда в конце сентября температура воздуха поднималась до +25,4.

По материалам РИА Новости

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