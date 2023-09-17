Жаль, не знали раньше: избавляемся от любых пятен на вещах за полторы минуты — натираем мылом и кладем в микроволновку

Существует экспресс-способ отстирать кухонные полотенца быстро и эффективно и избавиться от самых сильных загрязнений и застарелых пятен.
В микроволновке. Работает этот принцип также, как и кипячение, только не нужно тратить драгоценное время. В случае с микроволновкой на все про все уйдет полторы минуты.
Вещь нужно намочить и натереть ее мылом или средством для мытья посуды. Затем положить в пакет и не завязывать его.
Микроволновку выставить на 400–500 Вт и поставить на полторы минуты. После отключения подождать, пока пакет с вещью остынет, а затем вытащить ее и выполоскать. Можно постирать обычным способом.
Если пятно осталось, манипуляцию нужно повторить.
По материалам remontkit.ru