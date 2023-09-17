Жаль, не знали раньше: избавляемся от любых пятен на вещах за полторы минуты — натираем мылом и кладем в микроволновку

Вещь нужно намочить и натереть ее мылом или средством для мытья посуды. Затем положить в пакет и не завязывать его.

Микроволновку выставить на 400–500 Вт и поставить на полторы минуты. После отключения подождать, пока пакет с вещью остынет, а затем вытащить ее и выполоскать. Можно постирать обычным способом.

Если пятно осталось, манипуляцию нужно повторить.

По материалам remontkit.ru