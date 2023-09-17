Жаль, не знали раньше: избавляемся от любых пятен на вещах за полторы минуты — натираем мылом и кладем в микроволновку

Микроволновая печь. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому нужно отстирать сильно загрязненные вещи.

Существует экспресс-способ отстирать кухонные полотенца быстро и эффективно и избавиться от самых сильных загрязнений и застарелых пятен.

В микроволновке. Работает этот принцип также, как и кипячение, только не нужно тратить драгоценное время. В случае с микроволновкой на все про все уйдет полторы минуты.

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Вещь нужно намочить и натереть ее мылом или средством для мытья посуды. Затем положить в пакет и не завязывать его.

Микроволновку выставить на 400–500 Вт и поставить на полторы минуты. После отключения подождать, пока пакет с вещью остынет, а затем вытащить ее и выполоскать. Можно постирать обычным способом. 

Если пятно осталось, манипуляцию нужно повторить.

По материалам remontkit.ru

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