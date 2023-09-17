Кладем в порошок 2 стакана соды: в восторге от этой стирки — вещи чистейшие

Отстирать вещи в любом состоянии, посеревшие, с застарелыми пятнами и жуткими загрязнениями, сможет народный состав с содой и перекисью водорода. Вещества эти, как известно, доступны и стоят дешево.

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Смешиваем 60 миллилитров перекиси водорода с 2 стаканами пищевой соды, 2-3 столовыми ложками стирального порошка. Растворяем это средство для стирки в теплой воде.

Замачиваем вещи в этом растворе. Если пятна несложные, то будет достаточно 20 минут, если трудновыводимые, то лучше оставить белье в составе на ночь.

Источник: sovkusom.ru