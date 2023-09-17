Жаль, что раньше не знали: это средство начищает ванну за нас — налет растворяется и стекает

Ванны любого типа, душевые кабины, раковины и унитаз можно отмыть этим народным средством с содой. Оно эффективно и одновременно весьма деликатно.

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Нужно соединить 1 пузырек перекиси водорода с 1 чайной ложкой любого геля, шампуня или средства для мытья посуды. Добавить 1 чайную ложку пищевой соды.

Губкой нанести состав на загрязненную поверхность, обработать, смыть. Все наслоения растворятся и стекут темной струйкой!

Источник: дзен-канал «Уютный дом»