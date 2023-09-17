Полили посеревшие вещи раствором — стали белее снега: 15 минут времени

Белые вещи рано или поздно теряют своей великолепный вид, становясь сероватыми, приобретая неприятную желтизну.

Особенно это свойственно нижнему белью, деликатному кружеву, которые нельзя отбеливать агрессивными веществами.

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Тут на помощь придет перекись водорода, которая в сочетании с содой отлично выбеливает вещи.

В таз с водой в 40 градусов добавьте 3-4 столовые ложки соды, вылейте ½ бутылочки перекиси водорода.

В растворе замочите блузки, нижнее белье и другие тонкие вещи. Подождите около 15 минут, достаньте и ополосните.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»