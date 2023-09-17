Полили посеревшие вещи раствором — стали белее снега: 15 минут времени

Белое белье легко освежить перекисью. Фото: соцсети

Вы удивитесь, как преобразится ваше белье.

Белые вещи рано или поздно теряют своей великолепный вид, становясь сероватыми, приобретая неприятную желтизну.

Особенно это свойственно нижнему белью, деликатному кружеву, которые нельзя отбеливать агрессивными веществами.

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Тут на помощь придет перекись водорода, которая в сочетании с содой отлично выбеливает вещи.

В таз с водой в 40 градусов добавьте 3-4 столовые ложки соды, вылейте ½ бутылочки перекиси водорода.

В растворе замочите блузки, нижнее белье и другие тонкие вещи. Подождите около 15 минут, достаньте и ополосните.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»

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