Используем в стирке дешевые средства из аптеки: замочили — и в машинку, лучше пятновыводителя нет

Попробуйте постирать вещи с перекисью и нашатырным спиртом, вы удивитесь, как отлично они простираются, уйдут пятна любого происхождения, включая самые старые и безнадежные.

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Растворите в одном литре теплой воды 12 столовых ложек перекиси водорода и нашатырного спирта. Увеличивайте дозы веществ при необходимости. Замочите в растворе белье на ночь.

Далее просто отожмите и бросьте его стирать в машинку на необходимый режим Из автомата вы достанете кристально чистые вещи без намека на пятна.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».