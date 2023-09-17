Последний уход за розой осенью - как обрезать и чем укрыть перед морозами

Розу на зиму надо обязательно правильно обрезать и укрыть, чтобы предупредить развитие грибковых заболеваний. Проводим процедуру осенью, перед наступлением холодов.

В первую очередь, обрежьте все листья, из земли должны торчать только палки. Далее накрываем растение пластиковой тарой, которая продается в любом магазине для садоводов.

Просто поставьте ящик сверху на розу и сверху киньте лутрасил - прочное пряденое полотно, которое используют для укрытия различных культур.

Прижмите ящик чем-то тяжелым, чтобы крепления не разлетелись за зиму. Можно положить сверху кирпич, чтобы прижать лутрасил.

В итоге роза переживет холода, а весной начнет цвести и развиваться.

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