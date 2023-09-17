Внесли 1 раз осенью под смородину - ягоды поперли шапками размером с 10-рублевую монету

Смородина даст большой урожай, если осенью подкормить кусты этим удобрением. Это народный способ, которым пользуются ушлые огородники. Они собирают урожай ведрами, даже если у соседей уже все отцвело.

Разведите в 10 литрах воды 1 литр куриного помета. Подождите до полного растворения примерно один час.

Далее отлейте 500 миллилитров готового удобрения в 10 литров теплой воды и уже тогда можно поливать под каждый куст смородины.

В курином помете содержится большое количество азота, который стимулирует рост новых побегов. Ягоды пойдут шапками, причем будут размером с 10-рублевую монету.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».