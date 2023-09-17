Суперспособ заставить орхидею цвести наливными и пышными шапками - только одно условие

Орхидея будет цвести часто и пышно, если за ней правильно ухаживать. Растения надо поливать комплексными удобрениями, тогда они будут доращивать цветонос и формировать новые бутоны.

Суперудобрение - Forte для орхидей. Разведите в одном литре воды 10 миллиграмм этой подкормки, тщательно перемешайте, и полейте орхидеи под корень.

Под цветы в горшок также нужно положить мох, который обладает абсорбирующим эффектом. Растение не будет болеть и чахнуть. Но важно менять его один раз в два месяца.

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