Всего 2 ингредиента, и грязь уйдет из стиральной машинки - взяли «Колу» и таблетку

Стиральную машинку нужно периодически чистить от скопившейся грязи, тогда техника не будет вонять и ломаться.

Возьмите одну таблетку для посудомоечной машинки, растолчите в отдельной миске. Половину порошка высыпьте в сам барабан, а другую - на резинки. Прокрутите руками барабан, чтобы средство распределилось равномерно.

Далее влейте «Кока-Колу» в барабан. Популярный напиток поможет смыть самую стойкую грязь, уберет запах и даже прочистит трубы.

Далее заведите стиральную машинку на максимально долгий режим с максимально высокой температурой нагревания воды. Средства сами все вымоют и очистят, вам ничего не надо тереть тряпкой.

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