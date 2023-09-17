Копеечным аптечным средством отбелили подоконники и микроволновку: пожелтевший пластик изменился на глазах

Увы, но даже самый дорогой белый пластик рано или поздно приобретает не самый привлекательный желтоватый или сероватый оттенок.
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Однако эту проблему легко можно решить при помощи простого аптечного средства. Речь идет о 3%-ной перекиси водорода, которая продается в любой аптеке за сущие копейки.
Все, что нужно сделать, это смочить ватный диск перекисью водорода и пройтись по потемневшим пластиковым деталям.
Пожелтевший и посеревший пластик начнет белеть буквально на ваших глазах!
Источник: Telegram-канал «Горничная».