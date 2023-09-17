Раскрываем трюк с перекисью времен СССР: любой нагар бурной пенкой сносит

Нагар со сковородок и кастрюль можно удалить при помощи советского трюка с перекисью водорода. Правда в то время к ней подмешивали раствор хозяйственного мыла вместо жидкости для посуды.

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Итак, чтобы убрать подгоревшую черноту посуды, возьмем 2 столовые ложки средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 столовую ложку соды, 2 ложки перекиси водорода, смешаем.

Тут же мы заметим бурную реакцию в виде пены, так и должно быть.

Нанесем этот состав на загрязненную посуду и оставим пропитывать наслоения минут на 30. Потом, вооружившись металлической губкой, снимем наслоения.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку»