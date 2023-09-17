Осенью засыпали томаты мукой - земля стала плодородной как после тонны навоза

Томаты за период роста и формирования плодов успевают растерять питательные вещества. Поэтому растения надо подкармливать, а почву удобрять.

Почва высасывает из корневой системы макроэлементы, которые развивают будущий урожай. И за короткий период времени растения не могут сами восстановиться. В этом случае поможет подкормка - тогда помидоры не будут чахлыми и болезни отступят.

Каждую осень под томаты надо вносить специальную смесь, которая снижает кислотность грунта и восстанавливает плодородие. Важный компонент - доломитовая мука мелкого помола. Там содержится кальций, фосфор, цинк и магний - эти вещества очень нужны томатам.

Просто рассыпьте удобрение на почву и оставьте как есть. Земля в итоге станет плодородной как после тонны навоза.

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