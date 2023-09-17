Двумя ложками перекиси спасли герань от увядания: мгновенно ожила и стала роскошной

Если ваша красавица-герань вдруг стала капризничать, отказывается идти в рост, не хочет цвести или, еще хуже, стала сохнуть и желтеть, значит настало время срочной реанимации растения.

А поможет цветку обычная перекись, которая продается за копейки в любой аптеке.

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Берем 2 столовые ложки перекиси водорода, растворяем ее в 1 литре воды. И проливаем растение по влажной почве.

Во время подкормки стараемся не попадать раствором перекиси водорода на ствол и листья герани. Через пару недель процедуру можно повторить.

Источник: Telegram-канал «Цветочница».